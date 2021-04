Ranking der Fußball-Bundesliga So gut ist das Preis-Leistungs-Verhältnis beim VfB Stuttgart

Die Statistik-Seite „Fußballstats“ hat die Marktwerte der Teams vor der Saison mit der aktuellen Platzierung verglichen. Bei wem ist sozusagen das Preis-Leistungs-Verhältnis am besten? Wer enttäuscht? So viel vorweg: der VfB spielt in dem Ranking eine sehr positive Rolle. Klicken Sie sich durch die Bildergalerie.