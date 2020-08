Randale in Pleidelsheimer Flüchtlingsunterkunft Polizei nimmt zwei Männer in Gewahrsam

Die Polizei musste am Montagabend zur Flüchtlingsunterkunft in der Marbacher Straße ausrücken: Ein 31-jähriger Nigerianer hatte dort randaliert und seine Mitbewohner beleidigt. Als schließlich vier Streifenbesatzungen vor Ort eintrafen, hatte sich der Mann zunächst in sein Zimmer zurückgezogen. Die Polizisten wurden unterdessen von 15 Mitbewohnern erwartet.