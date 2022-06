Rammstein in Stuttgart Feuer frei auf dem Wasen

Überall in Stuttgart sieht man sie, am Freitagabend, die schwarzen T-Shirts, die gen Cannstatt ziehen. Dort, vor der gigantischen Bühne, die Rammstein auf den Wasen gestellt haben, lassen sie sich nieder. 50 000 Menschen wollen das erste der beiden ausverkauften Konzerte sehen, das die Berliner Band in der Stadt gibt. Überraschend sanft beginnt der Abend: Das Duo Jatekok aus Frankreich, zwei Frauen in leuchtend roten Kleidern, spielt auf einer Vorbühne Rammstein-Songs auf dem Flügel. YouTube