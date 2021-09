Ralf Trettner ist seit 20 Jahren Bürgermeister „Ich habe immer für meine Aufgabe gebrannt“

Pleidelsheim - Ralf Trettner hat am 1. September 2001 im Alter von nur 28 Jahren das Amt des Bürgermeisters in Pleidelsheim angetreten. Seitdem ist er zweimal mit deutlicher Mehrheit in seinem Amt bestätigt worden. Im Interview blickt er auf die zwei Jahrzehnte seiner Amtszeit zurück und wirft einen Blick in die Zukunft.