Räuberischer Diebstahl in Ludwigsburg 37-jähriger Dieb in Untersuchungshaft

Aufgrund dieser Erkenntnisse wurde der 37-Jährige nach Abschluss der ärztlichen Untersuchung in die Gewahrsamseinrichtung des Polizeireviers Ludwigsburg gebracht. Dort blieb er über Nacht und wurde am Mittwoch einem Haftrichter vorgeführt. Dieser erließ Haftbefehl wegen räuberischen Diebstahls, setzte ihn in Vollzug und wies den türkischstämmigen Mann in eine Justizvollzugsanstalt ein. Obendrein befand sich der Tatverdächtige wegen einer ähnlich gelagerten Straftat auf Bewährung in Freiheit, die nun widerrufen wurde.

Von seinem Komplizen fehlt bislang jede Spur. Bei ihm soll es sich um einen etwa 30 Jahre alten Mann mit kräftiger Statur handeln. Er ist etwa 180 cm groß, hatte viele Ringe an den Händen und war zur Tatzeit mit einer Jeans, einem schwarzen Basecap und einer schwarzen Winterjacke mit Fellkapuze bekleidet. Zudem trug er einen schwarzen Rucksack mit sich.

Zeugen, die Hinweise zu dem Unbekannten geben können, werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg, Telefon 07141/18-9, in Verbindung zu setzen.

Im Zuge des Vorfalls erlitt der Ladendetektiv ebenfalls leichte Verletzungen.