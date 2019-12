Rätsel in Erdmannhausen gelöst Bakterium im Fleisch Ursache für Durchfall

Am Donnerstagmorgen konnte geklärt werden, warum Gemeindemitarbeiter nach der gemeinsamen Weihnachtsfeier massenhaft an Durchfall erkrankt sind: Dr. Thomas Schönauer vom Gesundheitsamt in Ludwigsburg teilte mit, dass in Speiseresten das Bakterium Clostridium perfringens gefunden worden sei. „Das ist ein sogenannter anaerober Giftbildner, der im Fleisch vorkommt“, erklärte er. Das ist auch der Grund dafür, warum es diejenigen, die sich für ein vegetarisches Essen entschieden hatten, nicht erwischt hat. Das Bakterium, das nur unter Luftausschluss gedeihen kann, wurde allerdings nicht beim Caterer nachgewiesen, sondern nur in den noch vorhandenen Speiseresten. Von daher ist es unklar, wie es dorthin gelangt ist. „Irgendwo ist etwas passiert, das steht fest, aber wir wissen nicht wo“, sagt der Amtsarzt.