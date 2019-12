Radwege zu eng? Radfahrer verursachen immer mehr Unfälle

Event in Höpfigheim abgesagt

Wind verhindert Weihnachtsmarkt

Der Weihnachtsmarkt in Höpfigheim kann an diesem Samstag, 14. Dezember, nicht stattfinden. Der Wind wehte am Morgen zu stark, die Pavillons standen nicht mehr sicher. Am nächsten Sonntag, 22. Dezember, werden die Beschicker von 11 bis 19 Uhr einen neuen Versuch unternehmen.