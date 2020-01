Radweg nach Kirchberg Rückschlag soll Radweg nicht ausbremsen

Kirchberg - Die meisten Verantwortlichen, mit denen man über den geplanten Radweg zwischen Kirchberg und der Schweißbrücke spricht, reagieren auf das Thema inzwischen mit Galgenhumor. Nach dem Motto: Das Projekt hängt schon so lange in der Warteschleife, dass eine weitere schlechte Nachricht in dem Zusammenhang nur noch ein Achselzucken auslöst. So geht auch der Kirchberger Bürgermeister Frank Hornek gelassen mit dem Umstand um, dass es bei Arbeiten an der Böschung, die dem Bau des Radwegs vorgeschaltet werden sollen, zu Komplikationen gekommen ist. Oder genauer gesagt: „Die Arbeiten haben nicht stattgefunden“, konstatiert Hornek. Das bestätigt Leonie Ries von der Pressestelle des Landratsamts Rems-Murr. „Die Maßnahme wird zeitnah erneut ausgeschrieben“, erklärt sie.