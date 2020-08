Radtour mit Attraktionen Stadt, Land, Fluss und ein Tor des Jahres

Andi hat einen Ball in seinen Rucksack gepackt, den er jetzt herauskramt. Die Sonne brennt gnadenlos vom Himmel. Aber hey, beim 7:1-Sieg gegen Brasilien in Belo Horizonte haben Jogis Jungs auch nicht mit Schirmchen gespielt. Andi und ich schleppen uns also auf den Platz, flanken, tricksen und knallen aufs Tor. Noah steht freiwillig im Kasten und hechtet nach den Bällen. Jeden Treffer bejubeln wir übertrieben frenetisch, schließlich haben wir auch Zuschauer. Eine Gruppe junger Radfahrer hat ein paar Meter entfernt von uns eine Pause eingelegt und beginnt sich für die stümperhaften Kicker auf dem Rasenplatz zu interessieren. Und plötzlich gibt es sogar lauten Applaus von den Rängen. Andi zieht aus 30 Metern ab, Noah verschätzt sich, der Ball tippt kurz vor ihm auf, fliegt über ihn und senkt sich hinter ihm ins Tor. Nach diesem Tor des Jahres hätten wir eigentlich allen Grund, uns vor Freude in den Armen zu liegen. Doch wir sind zu erschöpft, brauchen eine Erfrischung. Auf zur Eisdiele.

Wir wechseln wieder die Neckarseite, fahren über die Brücke zur Häldenmühle, daran vorbei, sehen irgendwann linker Hand den Murrer Sportplatz, treten aber weiter auf dem Radweg in die Pedale, überqueren die Murrbrücke in Steinheim und stoppen auf dem Marktplatz der Urmenschstadt. Noah findet, dass es dort das beste Eis weit und breit gibt. Wir haben ein freies Bänkchen gefunden, auf dem er und Andi jeweils zwei Kugeln schlotzen, ich gönne mir einen Kaffee. Auch andere Radler legen hier eine Pause ein. Die Pedaleure können sich am Marktplatz mitten in der Stadt aber nicht nur stärken, sondern bei Bedarf an einem Automaten sogar einen neuen Schlauch herauslassen. Was es nicht alles gibt!

Wir bleiben von Pannen verschont und sitzen auch wieder auf dem Sattel. Wir fahren zum Steppi-Kreisel, biegen hier auf den Radweg nach Kleinbottwar ab. Dort überqueren wir die Hauptstraße und setzen die Fahrt auf dem Radweg nach Großbottwar fort. Einen Zwischenstopp legen wir bei den Wasserbüffeln ein, die an der Bottwar grasen. Die verdrücken sich aber gerade auf eine andere Weidefläche, sodass wir die mächtigen Tiere von unserem Standort aus nur erahnen können. Noah ist aber ohnehin fast mehr von dem Elektrozaun gefesselt, mit dem die Büffel eingezäunt sind. Was passiert, wenn man den anfasst? Kann man da draufspringen? Welche Auswirkungen hat ein Stromschlag auf die Büffel? Wir beantworten seine Fragen nach bestem Halbwissen und Gewissen und machen vor allem eines klar: Niemals den Zaun anfassen. Nach diesem pädagogischen Einschub setzen wir die Tour fort, fahren durch Großbottwar zum Winzerhäuser Tal.

Dort spielen wir eine Runde Fußball-Minigolf im Campo del Sol. Ella ist inzwischen wieder zu uns gestoßen. Dieses Vergnügen wollte sie nicht verpassen. Und es macht tatsächlich tierisch Spaß. Mal muss mal den Ball volley in einem kleinen Tor unterbringen, mal über eine Wand lupfen, mal möglichst in einer vorgegebenen Geschwindigkeit treffen. Nicht alles gelingt jedem, aber wir feuern uns gegenseitig an. Zwischendurch beobachten wir die vielen Fußballer um uns herum, die stellenweise in Mannschaftsstärke hier aufgeschlagen sind und ebenfalls eine Menge Gaudi haben. Wir rechnen am Ende die Punkte zusammen, doch wer gewonnen hat ist uns egal. Uns ist wichtig, dass wir einen schönen Tag hatten. Und in dem Punkt sind wir Erwachsene und die Kinder sich definitiv einig.