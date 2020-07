Viermaliger Tour-Sieger Perfekt: Radstar Froome wechselt zu Israel Start-up Nation

"Ich freue mich auf aufregende neue Herausforderungen, wenn ich in die nächste Phase meiner Karriere eintrete. In der Zwischenzeit konzentriere ich mich darauf, mit dem Team Ineos eine fünfte Tour de France zu gewinnen", betonte Froome, der im eigenen Team in Geraint Thomas und Titelverteidiger Egan Bernal harte Konkurrenz zu erwarten hat. "Ich fühle, dass wir großartige Dinge gemeinsam erreichen können", ließ sich Froome von seinem neuen Team zitieren.

Der britische Rennstall Ineos, der bis ins vergangene Jahr hinein als Team Sky nach Titeln und Trophäen jagte, leitet endgültig den Generationswechsel ein. "Chris ist ein großartiger Champion, und wir haben viele großartige Momente geteilt, aber ich glaube, dass das die richtige Entscheidung für Chris und das Team ist", sagte Teamchef Brailsford.

Froome sei angesichts seiner Vita und seiner zahlreichen Erfolge "verständlicherweise sehr daran interessiert", die alleinige Teamführung zu übernehmen. "Was wir ihm derzeit nicht garantieren können", fügte Brailsford an. Stattdessen dürfte der 23 Jahre junge Bernal aus Kolumbien noch mehr in die Leaderrolle rücken.

2019 sollte eigentlich noch einmal Froomes Jahr werden, doch er fiel nach einem Horrorsturz in der Vorbereitung für die Frankreich-Rundfahrt aus. Stattdessen fuhr Bernal dann den siebten Tour-Triumph des Teams in acht Jahren ein.

Der letzte große teaminterne Tour-Kampf dürfte damit bei Ineos in diesem Jahr stattfinden. Mit Bernal, Froome und Thomas hat das Team drei potenzielle Kandidaten für den Tour-Sieg, das schwere Profil mit zahlreichen Bergetappen dürfte den Briten zudem entgegenkommen. Brailsford freut sich schon jetzt auf die Chancen, die der Froome-Abgang automatisch mit sich bringt. "Es bietet auch anderen Mitgliedern unseres Teams die Führungsmöglichkeiten, die sie verdient haben und zurecht suchen", erklärte der Teamchef.

