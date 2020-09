Radsport Schachmann will auf hügeligem Imola-Kurs WM-Coup landen

Sein explosiver Antritt und die Fähigkeit, kurze Anstiege souverän zu meistern, dürften Schachmann auf dem Rundkurs mit insgesamt 5000 zu bewältigenden Höhenmetern entgegenkommen. "Am Ende liegt mir der Kurs wahrscheinlich auch am besten", sagt der 26-Jährige der Deutschen Presse-Agentur. Genau einen Tag Zeit in der Heimat gönnte sich Schachmann zwischen vier Wochen Tour-Quälerei und der WM, schon am Mittwoch reiste er in die Emilia Romagna, um den hügeligen Kurs in einer Solo-Einheit vor Ort einzustudieren.