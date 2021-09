Radsport Eschborn-Frankfurt: Ackermann, Degenkolb, Außenseiter?

Beim heutigen Rennen (ab 13.15 Uhr/Hessischer Rundfunk) über 187,4 Kilometer, bei dem wieder 3200 Höhenmeter zu überwinden sind, könnte es zu einer Neuauflage des Duells der beiden Lokalmatadore Ackermann und Degenkolb kommen. "Ich bin gut in Form, und das Rennen liegt mir, ich denke also in jedem Fall, dass ich einer der Favoriten bin", sagte der Pfälzer Ackermann, der sich nach seiner Ausbootung für die Tour de France zuletzt formverbessert zeigte und seither sechs Tagessiege feierte.