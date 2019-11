Radsport CobbleHoppel wird zur Rotlicht-Veranstaltung

Marbach - Gerade erst fünf Wochen ist es her, dass das CobbleHoppel 2019 stattfand. Doch die Organisatoren um Achim Seiter sind schon längst bei der Planung für die nächste Auflage des Bergsprint-Radrennens hinauf zum Marbacher Torturm. Diese wird am 3. Oktober 2020 unter dem Motto „Put on the red light“ stehen. Angelehnt ist das Motto an den Refrain des Songs „Roxanne“ der Rockband „The Police“ um Sänger Sting. Der hatte den Titel 1977 in Paris geschrieben und wurde dabei von Prostituierten inspiriert, die sich in der Nähe seines Hotels aufhielten. Der Titel des Songs bezieht sich auf die weibliche Hauptfigur im Schauspiel „Cyrano de Bergerac“, von dem ein altes Plakat in Stings Hotel hing.