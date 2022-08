Radsport Buchmann, Bernal, Jakobsen: Deutschland-Tour zieht Stars an

Weimar - Ein Prolog zum Auftakt, eine Bergankunft als entscheidendes Spektakel: Die noch einmal deutlich aufpolierte Deutschland-Tour startet am heutigen Mittwoch nicht nur mit einem anderen Konzept, sondern mit so vielen Stars wie selten zuvor. Ein früherer Tour-Sieger, der Europameister und der Zeitfahr-Weltmeister stehen am Start in Weimar.