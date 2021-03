Radservice-Punkte in Marbach & Bottwartal Die Rettung bei der Radtour-Panne

Glück hat hingegen, wer in Marbach und im Bottwartal unterwegs ist. Denn dort gibt es inzwischen vier so genannte Radservice-Punkte, an denen Radler Luftpumpen und Werkzeuge vorfinden, mit denen kleinere Defekte behoben werden können. Nach Marbach, Affalterbach und Steinheim ist die jüngste Radservicestation am vergangenen Mittwoch in Oberstenfeld in Betrieb genommen worden.„Nach dem Winter hatte ich wenig Luft in meinen Reifen, da konnte ich sie gleich einweihen“, berichtet Oberstenfelds Bürgermeister Markus Kleemann. Obwohl die Radservicestation erst vor wenigen Tagen vom Bauhof installiert worden ist, gibt es bereits einige positive Rückmeldungen in den sozialen Medien. „Das ist genial“ und „ein idealer Standort“ schreiben Radfahrer über die Säule am Radweg zwischen Großbottwar und Oberstenfeld auf Höhe der Tennisanlagen.