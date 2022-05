Radrundfahrt Angriffsmodus: Kämna mit "viel Lust" beim Giro unterwegs

Teamkollege Dumoulin "topfit"

Kämna ist im Radsport kein Einzelfall. Auch der frühere Giro-Sieger Tom Dumoulin, mit dem er beim Team Sunweb zusammengefahren war, hatte sich eine längere Auszeit genommen. Mit dem Niederländer steht er auch über WhatsApp in Kontakt. "Ein großer Fahrer, ein absoluter Champion", schwärmt Kämna: "Was ich von ihm gehört habe, ist er auf jeden Fall topfit. Er wird gut drauf sein."

Dumoulin hatte es bis in die Weltspitze geschafft, das trauen viele Experten auch Kämna zu. Stark in den Bergen, dazu ein hervorragender Zeitfahrer - eigentlich bringt der Norddeutsche mit einer Größe von 1,81 Metern und nur 65 Kilogramm Gewicht alles mit, um bei Rundfahrten ganz vorne zu landen. Eine Kapitänsrolle ist bei Kämna aber in dieser Saison noch nicht vorgesehen, so viel Druck will Teamchef Ralph Denk nicht aufbauen.

In Italien soll Kämna auch Helferdienste für seine drei Kapitäne Emanuel Buchmann, Wilco Kelderman (Niederlande) und Jai Hindley (Australien) verrichten. Er habe "ein gutes Gefühl" bei Buchmann, sagt Kämna. "Er macht einen fitten Eindruck und sieht sehr durchtrainiert aus." Das trifft auf Kämna auch zu.