Radklassiker Paris – Roubaix Schlammschlacht in der Hölle des Nordens

Nach einem dramatischen Ritt durch die Hölle des Nordens über insgesamt 257,7 Kilometer krönte sich Europameister Colbrelli in einem packenden Schlussspurt auf der ehrwürdigen Betonpiste des Velodroms von Roubaix zum Sieger. „Man kann es nicht in Worte fassen. Das stellt alles in den Schatten, was ich im Radsport bisher erlebt habe. Es ist richtig krass“, sagte Colbrelli über ein Rennen, das der Belgier Rex Laurenz als „mega-episch“ einstufte.