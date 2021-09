Radikaler Umbau bei Daimler Mega-Projekt mit Codenamen „Fokus“ bringt tiefe Einschnitte

„Es ist kein Naturgesetz, dass Daimler ewig besteht“, stellte der damalige Konzernchef Dieter Zetsche bereits 2019 fest. Manch einer dürfte bei der außerordentlichen Hauptversammlung an seine prophetischen Worte denken. Die Branche befindet sich im Umbruch, die Herausforderungen sind riesig. So fließen zum Erreichen der Klimaschutzziele Milliarden in neue E-Autos. Die Karten werden neu gemischt, so entstand der europäische Gigant Stellantis mit Opel, Fiat und einem Dutzend weiterer Marken. Der mächtige IG-Metallchef im Südwesten, Roman Zitzelsberger, signalisierte bereits zu Jahresbeginn Zustimmung für den Plan der getrennten Wege für die Konzernteile.