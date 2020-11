Radikale Muslime mobilisieren in Deutschland Die Gefahr der islamistischen Identitären

Gürtelhiebe gegen Macron

Doch dass radikalisierte Muslime so offensiv Anschläge für ihre Kritik instrumentalisieren, ist neu. Die Show am Brandenburger Tor ist nicht die einzige: Am Abend ziehen Muslime mit „Allahu-Akbar“-Rufen über den Hermannplatz in Neukölln. Später wird ein Video öffentlich, auf dem ein Mann mit weißem Kaftan einen Menschen mit einer Macron-Maske an einem Seil führt und symbolisch mit Gürtelhieben peinigt. Nach Hinweisen ermittelt die Polizei – der Verdacht richtet sich gegen einen syrischstämmigen Youtuber, der ansonsten seine Fans mit Filmen vom Alexanderplatz beglückt, in denen er Nichtmuslimen ein neues iPhone dafür verspricht, dass sie das islamische Glaubensbekenntnis nachsprechen.