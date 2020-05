Radfahren im Wald Ärger über illegales Biken hält an

Von der Pressestelle des Landratsamts Ludwigsburg heißt es, man sei den Trailsurfern entgegengekommen und habe eine geeignete Alternativstrecke ausgewiesen. „Es finden Gespräche zwischen den Waldbesitzern, dem Landratsamt und den Trailsurfern statt.“ Zu einem möglichen Ergebnis könne man derzeit keine Aussage machen. Aus Sicht von Stefan Pyttlik tut sich allerdings nichts. Vorschläge, die man gemacht habe, etwa am Joachimtrail mit einer Alternativstrecke ein Waldbiotop zu umfahren, würden seit langem ausgesessen. Und bei anderen Lösungsansätzen bekomme man „immer nur“ zu hören, dass es sich um Fauna-Flora-Habitat-Gebiet (FFH) handele, weshalb eine Veränderung nicht möglich sei. „Beim Landratsamt Heilbronn funktioniert das aber, und einen Meter über die Kreisgrenze dann nicht mehr.“

Ein weiteres Argument führt er mit der Forstwirtschaft an. Die gebe es auch in FFH-Gebieten. Wenn aber Mountainbikes fahren, sei es plötzlich ganz schlimm. „Das ganze Argument verpufft dadurch.“ Der Vereinsvorsitzende sieht eine Lösung in alten Wegen, die in alten Karten eingezeichnet seien und für die noch Wegerecht gelte. „Das wird immer kleingeredet“, sagt der Trailsurfer, der daher zum Entschluss kommt: „Man lässt das alles bewusst eskalieren.“ Er vermisse die richtige Balance bei der Themenbehandlung, in Anbetracht der vielen Menschen, die inzwischen ihre Freizeit auf dem Bike verbringen. „Da stehen wenige gegen ganz viele.“ Und er wehrt er sich gegen den Vorwurf von Nabu und BUND, dass Mountainbiker sich nicht benehmen könnten. „Das Schreiben in den Nachrichtenblättern ist sehr hart und pauschal formuliert.“

Der Oberstenfelder Bürgermeister Markus Kleemann verweist bei der Problematik zunächst auf die Verbesserung, die man bis jetzt erreicht habe. „Man muss sehen, dass wir am Anfang gar nichts hatten und nur illegal gefahren wurde. Es hat eine Steuerung stattgefunden. Ich halte das für einen sehr positiven Prozess.“ Er lobt hierbei das Engagement des Vereins. „Die Trailsurfer haben den Outdoor-Award ja nicht umsonst bekommen. Sie sind ehrenamtlich sehr engagiert und wirken in der Sache auf ihre Mitglieder ein. Allerdings kommen ja auch Fahrer von auswärts.“ Dass es leider schwarze Schafe gebe, „ist problematisch und nicht im Sinne der Vereinbarung“. Schließlich habe man in einem langwierigen Prozess mit vielen Beteiligen eine Lösung gefunden, mit der alle leben könnten. „Wir sind auch angehalten, gegen Verstöße vorzugehen. Unser Gemeindevollzugsdienst kontrolliert. Und wer erwischt wird, wird bestraft“, sagt Kleemann, an den aus der Bevölkerung Beschwerden wegen des illegalen Fahrens herangetragen worden seien. Im Nachrichtenblatt hat er fürs Thema sensibilisiert. „Wir wollen keine Verbotskeule schwingen. Aber ans Landeswaldgesetz haben sich alle zu halten.“ Das jetzige Trail-Angebot sei gut, auch wenn auf Waldwegen ins Tal gefahren werden muss. Entsprechend bleibt er dabei: „Ich hoffe, dass diese Lösung langfristig für alle Seiten zufriedenstellend ist.“