Racedays in Steinheim Steinheim vom Rennvirus erfasst

„Jungs und Mädels fahren zwar gleich gut, doch meist haben Jungs mehr Routine. Wie wir die Altersgrenzen auch ziehen, sie sind immer falsch“, schmunzelte Rupp. Daher wurde erstmals eine „Ladies Night“ nur für Frauen eingeführt. So soll Chancengleichheit für jeden hergestellt werden.

Dabei ging es für die meisten nicht nur um Rundenzeiten, sondern vor allem um den gemeinsamen Spaß. „Ich bin bereits zum fünften Mal da“ schilderte Aaron, elf Jahre alt. Und sein gleichaltriger Freund Tom war wie er selbst „aufgeregt vor dem Start!“

Professionelle Atmosphäre herrschte in der Rennleitung. Rebecca Schäfer beschrieb ihre vielfältigen Aufgaben: „Wir sagen Halbzeiten an, tragen die Namen der Fahrer in die Fahrerlisten ein, machen Ansagen und notieren die Bestzeiten in die Ranglisten“. Dabei würden „Männer aggressiver fahren, erläuterte sie fachkundig. Und so rennbegeistert ging es bei der Speisekarte weiter. Der Hamburger hieß „Race Burger“ und „bei der Currywurst haben wir überlegt, sie Totalschaden zu nennen. Denn so sieht sie ja aus“, meinte Rolf vom Küchenteam.

Raphael und Scipio wurden als heimliche Titelanwärter bei den Steinheimer Race Days gehandelt und waren in den vergangenen Jahren schon mehrmals unter den Gewinnern. „Es braucht Kampfgeist“ meinte Scipio „und sehr viel Gefühl“, ergänzte Raphael.

Wer möchte, kann sich noch bis Sonntagabend mit den beiden und vielen anderen messen. Für einen neuen Rundenrekord sollte man allerdings einen gefühlvollen Daumen mitbringen. Denn die beste Rundenzeit lag bis Redaktionsschluss bei nicht einmal 10,5 Sekunden, natürlich von Raphael und Scipio.