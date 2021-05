R&B-Popstar The Weeknd räumt bei den Billboard Music Awards ab

Die US-Sängerin Pink nahm den Ehrenpreis "Icon Award" für besondere Verdienste in der Musikwelt entgegen. Die 41-Jährige brachte ihr Töchterchen Willow (9) für eine musikalische Akrobatik-Einlage zu dem Song "Cover Me In Sunshine" auf die Bühne. Ihr kanadischer Kollege Drake (34, "What's Next") erhielt die Sonderauszeichnung als "Künstler des Jahrzehnts". Begleitet wurde er bei der Ehrung von seinem dreijährigen Sohn Adonis. Mit insgesamt 28 Billboard Music Awards in seiner Karriere ist er der Rekordhalter des Events.