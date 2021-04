Querschnittsgelähmt nach einem Unfall Einer, der sich ins Leben zurückbeißt

Jochen Scholz will maximale Teilnahme an einem aktiven Leben

Vage spricht er davon, dass eine theoretische Regeneration der Nervenbahnen medizinisch möglich sei. Doch der Mann, der sich weder die eigenen Röntgenbilder ansehen noch allzu genau wissen will, wie viele Operationen dem Unfalltag folgten und wie viele Wochen er im künstlichen Koma lag, sieht auf andere Weise nach vorne. Für ihn gilt ab sofort: maximale Teilnahme an einem aktiven Leben zu zeigen. Das schließt auch das Radfahren mit ein, das er auch künftig gemeinsam mit der Familie plant. Ein speziell angefertigtes Hand-Mountainbike soll es ermöglich. Sein Oberkörper, also Arme und Schultern, sind inzwischen durch eifriges Training gestählt. „So viele Muskeln hatte ich nicht einmal vorher“, grinst der Patient, der bei dem Gespräch im Außenbereich der Rehaklinik in Bad Wildbad, in einem mechanisch betriebenen Rollstuhl sitzt, mit dem er häufig in die Innenstadt rollt. Seine partielle Fitness ist wichtig für ihn. Es ist viel Kraft nötig, um ein relativ selbstbestimmtes Leben führen zu können, das ihn obendrein Autofahren lässt: Mit Gas-Ring-System. Den nötigen Fahrschulunterricht hat er in Bad Wildbad erhalten. Sein Fahrgutachten umfasst auch Fahrten mit Anhänger: „Ich will auch in Zukunft Campingurlaub mit der Familie machen“, sagt er entschieden.