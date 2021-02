Querdenker-Autokorso in Ludwigsburg endgültig verboten Verwaltungsgericht bestätigt Entscheidung der Stadt

Die Polizei bittet alle Personen, die an dem Protest teilnehmen wollten, davon Abstand zu nehmen, wie es in einer Pressemitteilung heißt: „Die Einsatzkräfte werden das Versammlungsverbot durchsetzen.“ Die Teilnahme an einer solchen verbotenen Veranstaltung sei eine Ordnungswidrigkeit und kann entsprechende Maßnahmen nach sich ziehen.