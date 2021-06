Quentin Tarantino Nach dem nächsten Film ist Schluss

In der „Real Time With Bill Maher-Show“ bestätigte der Filmemacher noch einmal seinen Plan - und erklärte seine Entscheidung. „Ich kenne mich mit Filmgeschichte aus und von hier an werden Filmemacher nicht besser“, erklärte Tarantino dem Host Bill Maher. Als Beispiel, warum es trotz seiner Erfolge sinnvoll ist aufzuhören, führte er den Regisseur Don Siegel an. „Hätte Don Siegel doch bloß 1979 aufgehört, nachdem er „Flucht aus Alcatraz gemacht hatte, was für ein Abschluss. Aber er musste noch zwei Filme dranhängen.“