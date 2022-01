Queere Menschen in der katholischen Kirche Die Krise als Chance?

Ein System aus Diskriminierung und Machtmissbrauch

Acht Jahre lang recherchierte Kollege Hajo Seppelt zum Umgang der katholischen Kirche mit nicht-heterosexuellen Menschen, die in der Institution auf ganz unterschiedlichen Ebenen Dienst leisten. Er brachte ein System aus Diskriminierung, Machtmissbrauch, Einschüchterung und Denunziation ans Licht, das zum Himmel stinkt. Im Mittelpunkt der Dokumentation „Wie Gott uns schuf“, die am Montag in der ARD ausgestrahlt wurde: Die Opfer– gläubige Christen, die an ihren Verletzungen, an ihrer Verzweiflung, aber auch an ihrem Kampf um Gerechtigkeit und ihren Platz in der katholischen Kirche teilhaben lassen.