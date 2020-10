«Queen of Technicolor» Schauspieler Rhonda Fleming mit 97 gestorben

Los Angeles - Die amerikanische Schauspielerin Rhonda Fleming, eine Filmgröße der goldenen Ära Hollywoods, ist tot. Sie sei am Mittwoch im Alter von 97 Jahren in einem Krankenhaus in Santa Monica bei Los Angeles gestorben, berichtete die "New York Times" unter Berufung auf Flemings langjährige Assistentin Carla Sapon am Freitag (Ortszeit).