Queen Mum Elizabeth Bowes-Lyon Kleine Frau mit eisernem Willen

Stilikone ihrer Zeit

Die anmutige Schottin war eine Stilikone ihrer Zeit. Bei einer Reise nach Frankreich 1938 verzauberte sie die Franzosen mit ihrer Eleganz – dabei war ihre rein weiße Reisegarderobe aus der Not geboren. Die Königin konnte keine Farben tragen – kurz vor dem Frankreichbesuch war ihre Mutter gestorben. Der Modedesigner Norman Hartnell hatte ihr in Rekordzeit einen Look kreiert, der ganz Europa begeisterte.