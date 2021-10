Queen Elizabeth II. Ärzte raten zu mindestens zweiwöchiger Ruhepause

Die britische Monarchin hatte sich vergangene Woche nach Palastangaben zu „vorsorglichen Untersuchungen“ in ein Londoner Privatkrankenhaus begeben und verbrachte eine Nacht in der Klinik. Am Dienstag absolvierte die Queen dann ihren ersten offiziellen Termin seit dem Krankenhausaufenthalt. Von Schloss Windsor aus gewährte sie per Videoschalte den Botschaftern Südkoreas und der Schweiz eine Audienz.