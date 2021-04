Queen-Besuch in Marbach Als Prinz Philip sich für die vielen Schaulustigen einsetzte . . .

Philips Initiative erwirkt frenetischen Jubel

Die Queen war es freilich, die an diesem Tag im Zentrum des Interesses stand. Doch Prinz Philip spielte für die Menschen auf den Marbacher Straßen ebenfalls eine bedeutende Rolle. Überliefert ist die Anekdote, dass das sonnig-bewölkte Wetter zu kippen drohte. Also wurde während des Aufenthalts im Schillerhaus an beiden offenen Fahrzeugen das Dach geschlossen. „Was nicht die ungeteilte Zustimmung der Zuschauer fand“, schrieb die Marbacher Zeitung. Nach fünf Minuten kam Königin Elisabeth II. aus dem Museum, verabschiedete sich von Bürgermeister Hermann Zanker und bestieg die Limousine. Jetzt kam auch Prinz Philip heraus, nachdem er sich eine Karte mit Fahrten von Schillers Vater genauer angesehen hatte. „Er trat an den Wagen der Königin und sprach mit ihr einige Worte, worauf trotz des inzwischen nicht mehr gerade freundlichen Maiwetters erneut die Verdecke geöffnet wurden und die hohen Gäste unter dem frenetischen Jubel des bunt gewürfelten Publikums ihre Fahrt fortsetzten.“ Neben Königin Elisabeth II. nahm wieder Ministerpräsident Kiesinger Platz, Prinz Philip saß im Wagen mit Kiesingers Ehefrau Marie-Luise. Im Schritttempo fuhr die Eskorte durch die Niklastor-, Markt-, Güntter- und Rielingshäuser Straße weiter zum nächsten Ziel in Richtung Schwäbisch Hall.