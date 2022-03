Queen bei Gedenkfeier für Prinz Philip Über ihren Einzug mit Prinz Andrew wird hitzig debattiert

Wahrscheinlich war ein bewusstes Zeichen – und eines, das jetzt in Großbritannien kontrovers diskutiert wird: Vor hunderten Gästen und Fernsehkameras kam Queen Elizabeth II. in die Westminster Abbey in London, zum Gedenkgottesdienst für ihren verstorbenen Mann Prinz Philip. An ihrer Seite: Prinz Andrew, ihr wegen Missbrauchsvorwürfen in Verruf geratenen zweitältester Sohn. Ausgerechnet von ihm ließ sich die 95-jährige Königin an ihren Platz geleiten.