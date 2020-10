Quatuor Ébène in Stuttgart Geist und Gänsehaut

Zuhörend könnte man verzweifeln ob dieser umwerfenden Traurigkeit. Das tut man bei dem – wie so oft bei diesem Streichquartett – denkwürdigen Konzert am Mittwoch im Mozartsaal auch immer wieder, denn kaum ein Ensemble spielt so intensiv und so packend wie das Quatuor Ébène, das sich seit seinem Kantersieg beim ARD-Wettbewerb 2004 an der Spitze der Streichquartett-Szene etabliert hat. Aber die Qualität der Franzosen liegt nicht nur in ihrer Fähigkeit, gemeinsam emotionale Hochspannung zu erzeugen, sondern auch in ihrer ausgefeilten Art des Miteinanders, das oft einer klingenden Analyse gleichkommt.