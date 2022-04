Quartalszahlen Porsche-Absatz: minus fünf Prozent

Asien und USA im Minus

Während in Europa und Deutschland die Verkäufe anzogen, mussten Einbrüche in Asien und Nordamerika verkraftet werden. In China sank der Absatz um ein Fünftel auf knapp 18 000 Einheiten. In den USA wurde sogar ein Viertel weniger verkauft, der Absatz sank von gut 17 000 auf 13 000 Einheiten. Dagegen zog der Absatz in Europa um 18 Prozent auf knapp 23 000 Einheiten an. Der Heimatmarkt Deutschland legte um 16 Prozent auf knapp 7000 Verkäufe zu.