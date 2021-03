Quarantäne und Wirrwarr Was droht dem Radsport im Corona-Jahr 2021?

Routen müssen geändert werden wie jüngst bei Paris - Nizza, das nicht in Nizza, sondern coronabedingt in Levens endete. Rennen des Frühjahrs werden vereinzelt schon wieder in den Herbst geschoben, um nach einer Besserung der Pandemielage größere Chancen auf echte Großveranstaltungen zu haben. Die Flandern-Rundfahrt am Sonntag, bei der sich sportlich wieder alles um das Dauerduell von Wout van Aert (Belgien) und Mathieu van der Poel (Niederlande) drehen dürfte, soll wie geplant stattfinden.