In Quarantäne Schauspieler Idris Elba mit Coronavirus infiziert

Als erster Hollywood-Star hatte Tom Hanks vorige Woche verkündet, dass er und seine Frau Rita Wilson an Covid-19 erkrankt seien. Das Paar ist in Australien in Corona-Quarantäne. Sie seien mittlerweile aus dem Krankenhaus entlassen worden und nun in ihrem Haus in Australien isoliert, teilte ein Sprecher des Oscar-Preisträgers am Montag dem US-Sender CNN mit.