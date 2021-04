Quarantäne Corona-Infektion: Günther Jauch verpasst erneut RTL-Show

Köln - Moderator Günther Jauch (64) verpasst wegen seiner Corona-Infektion am Samstag erneut die RTL-Show "Denn sie wissen nicht, was passiert" (DSWNWP). Wie er ersetzt wird, werde erst in der Live-Show am Abend verraten, teilte ein RTL-Sprecher mit. Zuvor hatte der Branchendienstes "dwdl.de" darüber berichtet.