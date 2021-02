Pumptrackanlage wird gebaut Freie Fahrt für Steinheimer Pumptrackanlage

Steinheim - Strahlend blauer Himmel und frühlingshafte Temperaturen: Das Wetter am vergangenen Wochenende war wie gemalt für Radfans. Kein Wunder also, dass am Sonntag auf der Affalterbacher Pumptrackanlage viele junge Zweiradartisten ihre Runden drehten, Sprünge vollführten und andere Kunststücke in den Parcours zauberten. Ein Bild, das man bald auch in Steinheim erleben dürfte. Denn in der Urmenschstadt wird nun ebenfalls eine solche Berg- und Talbahn modelliert. Entstehen soll die Anlage auf einer Wiese, die als Parkplatz fürs Wellarium genutzt wurde. Der Gemeinderat hat die Arbeiten an dem Projekt nun an ein Freiberger Unternehmen vergeben.