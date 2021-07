Pumptrackanlage in Steinheim Radbahn fehlen fünf Millimeter zur Freigabe

Abstände passen nicht

Über dieses Dilemma informierte Bürgermeister Thomas Winterhalter am Dienstag den Gemeinderat. Zuvor hatte sich Jürgen Thalemann (SPD) erkundigt, ob die Prüfstelle schon ihr Okay für die Bahn gegeben habe. Der Rathauschef erklärte, dass der Zaun nach anfänglichen Lieferschwierigkeiten in Steinheim eingetroffen sei. Allerdings entspreche er nicht den Vorgaben, die an einen Spielplatz gestellt werden, als die die Pumptrackanlage formal firmiert. Das Problem „sind die Abstände zwischen den einzelnen Lattungen. Die sind leider nicht so, dass sie abnahmefähig wären“, konstatierte Winterhalter. Zwischen den senkrechten Sprossen dürften maximal 35 bis 40 Millimeter liegen, präzisiert er auf Nachfrage. Werde diese Marke überschritten, schaffe man so genannte Fang-Stellen, also Räume, in denen Kinder unter Umständen stecken bleiben könnten. Und im Fall des nach Steinheim beorderten Zauns hätten die Latten einen Abstand von 45 Millimetern. „Das ist der ausführenden Baufirma und unserem Bauamt aufgefallen“, sagt der Schultes.