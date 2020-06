Puls schlägt Journalisten vor Deniz Yücel für Schillerpreis im Gespräch

Lüdke und Flaig machen sich bewusst für ein prominentes Mitglied aus der Schar der Pressevertreter stark. Sie erinnern daran, dass die Preisträger in der Regel zuletzt den wenigsten Marbachern ein Begriff gewesen seien. Selbst den Gemeinderäten seien die Kandidaten im Grunde nicht geläufig gewesen. Doch nicht nur das. Im Vorfeld der Ehrung im vergangenen Jahr war unter den Fraktionen dezente Kritik am Auswahlverfahren aufgekommen. Seinerzeit fiel das Votum auf die Entwicklungsbiologin Christiane Nüsslein-Volhard. An deren wissenschaftlichen Meriten hatten die Räte nichts zu kritteln. Allerdings war nach dem Geschmack des einen oder anderen nicht klar zu erkennen, inwieweit sich die Preisträgerin in der Denktradition von Friedrich Schiller bewegt. Schon in der damaligen Diskussion war dann der Vorschlag aufgekommen, einen verfolgten Journalisten zu würdigen – was nun von Puls auch offiziell angeregt wird. Die Gemeinderatsgruppe fordert, dass Bürgermeister Jan Trost als Mitglied und Vorsitzender des Preisgerichts den langjährigen taz-Redakteur Deniz Yücel für die nächste Ehrung 2021 vorschlägt und sich für ihn auch einsetzt. Neben dem Marbacher Rathauschef sitzen der Direktor der Deutschen Schillergesellschaft, der Landeshistoriker der Universität Tübingen sowie Vertreter aus Philosophie, Theaterwissenschaften, Medizin und Naturwissenschaften und ein Abgesandter der Stiftung Weimarer Klassik in der Jury.