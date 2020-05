Angeschlagene Airline Lufthansa-Hilfspaket umstritten - EU-Auflagen möglich

Der Billigflieger Ryanair beklagte hingegen eine massive Wettbewerbsverzerrung. Die milliardenschweren Hilfen der Bundesregierung würden den monopolähnlichen Zugriff der Lufthansa auf den deutschen Luftverkehrsmarkt weiter stärken, kritisierte die irische Fluggesellschaft. "Es ist zutiefst ironisch, dass die deutsche Regierung, die alle anderen EU-Länder über die Einhaltung der EU-Vorschriften belehrt, keine Hemmung hat, die Vorschriften über staatliche Beihilfen zu brechen, wenn es um die Lufthansa geht", sagte Ryanair-Chef Michael O’Leary. Ryanair werde gegen dieses Beispiel "rechtswidriger staatlicher Beihilfen" vorgehen.

Am Montag hatten Bundesregierung und Lufthansa bekannt gegeben, dass das staatliche Hilfspaket für die deutsche Fluggesellschaft steht. In einem nächsten Schritt muss allerdings die EU-Kommission noch zustimmen. Der Aufsichtsrat der Lufthansa soll sich nach dpa-Informationen am Mittwoch mit dem Thema befassen und wird voraussichtlich eine außerordentliche Hauptversammlung einberufen. Das Unternehmen war in der Corona-Krise schwer unter Druck geraten. Im Konzern sind rund 138.000 Menschen beschäftigt. Zehntausende Jobs stehen unter dem Eindruck der Corona-Krise auf der Kippe.

Konkrete Auswirkungen nannte Jens Bischof, Chef der Lufthansa-Tochter Eurowings, die mindestens 300 der 1000 Jobs in ihrer Verwaltung streichen will. Von den 139 Maschinen werde man im kommenden Jahr nur gut 90 Flugzeuge in der Luft haben.

Dass die deutschen Staatshilfen keineswegs einmalig sind, zeigte der Welt-Airlineverband IATA. Nach dessen Berechnung sollen die Gesellschaften staatliche Hilfen von 123 Milliarden Dollar (112 Mrd Euro) erhalten. Allerdings seien rund 55 Prozent der Hilfen Kredite und Kreditgarantien oder aufgeschobene Steuern, sagte der Chefökonom des Verbands, Brian Pearce. Das mache die Erholung der Fluggesellschaften von dem finanziellen Einbruch schwierig.

Auch Lufthansa werde nach der Krise auf einem hohen Schuldenberg sitzen, warnte Analyst Jaime Rowbotham von der Deutschen Bank. Zu den wenigen Optimisten gehörte der Luftfahrt-Analyst Daniel Roeska von Bernstein Research. Die Bedingungen des Rettungspakets für die Airline seien letztlich etwas besser ausgefallen als von ihm erwartet, schrieb er.