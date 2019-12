Prüfgesuch in Rielingshausen Steinbruch-Ausbau kommt aufs Tableau

In der Vorlage zu der Sitzung des Ausschusses am nächsten Mittwoch wird daran erinnert, dass im Großraum Stuttgart weiter tüchtig gebaut werde und somit Rohstoffe benötigt würden. Ziel sei, dieses Material in erster Linie aus der Region zu beziehen. Der Import des Gesteins sei „aufwendig und emissionsintensiv“. Man könne auch nicht alternativ komplett auf recycelte Rohstoffe setzen. Der Rückfluss an Material sei begrenzt. Insofern strebt der VRS an, perspektivisch Gebiete zu reservieren, in denen Gesteine gewonnen werden können.