Prozesse Strafmaß für Bluttest-Unternehmerin Holmes erst im September

In dem Prozess kamen Geschworene zu dem Schluss, dass Holmes mehrere Geldgeber gezielt hinters Licht geführt hatte, um an Finanzierung für Theranos zu kommen. Theranos sammelte nahezu eine Milliarde Dollar bei Investoren ein, die größtenteils ihr Geld verloren. Holmes wies auch im Prozess die Betrugsvorwürfe zurück und versicherte, dass sie aufrichtig an die Technologie geglaubt habe, aber nicht über alle Probleme informiert worden sei.