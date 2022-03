Prozesse Anwalt: Becker hat sich auf Einschätzungen anderer verlassen

Der 54-Jährige habe sich stets auf die Einschätzung seiner Berater verlassen und nie selbst um Finanzielles gekümmert, sagte Verteidiger Jonathan Laidlaw am Montag vor Gericht. Becker habe weder Zeit noch Geduld gehabt, um Verträge zu lesen, er habe auch nie selbst Rechnungen gezahlt. Dies sei "leider" auch jetzt noch so. Becker sagte zu den Ausführungen seines Anwalts immer wieder: "Das ist korrekt." Er habe nicht gewusst, wie viele Konten er besitzt, sagte der in London lebende Becker.