Prozessbeginn Fotograf soll Kinder-Models missbraucht haben

Er soll seine Position ausgenutzt haben

Zwischen Frühjahr 1999 und Sommer 2017 oder 2018, so die Anklage, sollen die Missbrauchstaten unter anderem in Köln sowie auf Reisen ins Ausland - unter anderem in die Mittelmeerregion oder in die USA - stattgefunden haben. Mit einigen Müttern der mutmaßlichen Geschädigten soll der Mann in "familienähnlichen Zusammenschlüssen" gelebt haben, so die Anklage. Seine Rolle habe er ausgenutzt.