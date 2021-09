Prozessauftakt am Landgericht Stuttgart Interne Kenntnisse über Arbeitsstellen ausgenutzt

Verwirrung um weibliche DNA-Spur am Tatort

Die Polizei war dem heute 35-jährigen kräftigen Mann nicht gleich auf die Spur gekommen. „Der Juwelier war sich ganz sicher gewesen, dass der Täter ein Mann war, wir aber fanden eine eindeutig weibliche DNA-Spur am Tatort und am Schaltknüppel des Fluchtautos“, berichtete ein Polizeibeamter aus Niedersachsen als Zeuge im Gerichtssaal. Erst als eine Kollegin aus Waiblingen bei ihm anrief und nach der Spurensicherung im Kirchberg-Überfall von ihrem Treffer in der Datenbank berichtete, löste sich der Widerspruch schnell auf: Die weibliche DNA-Spur ließ sich der Lebensgefährtin des Angeklagten zuordnen, die aus Niedersachsen stammt und mit dem Angeklagten in Asperg wohnte. Sie wird in einem gesonderten Verfahren der Beihilfe angeklagt. Laut Aussage ihres Freundes hat sie von nichts gewusst, er selbst will ihre Spur versehentlich zu den Tatorten mitgebracht haben, als er seine Handschuhe auszog.