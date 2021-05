Prozess zur Marbacher Brandnacht Wirre Aussagen kommen ans Licht

Marbach - Fast hätte man meinen können, Richter Roland Kleinschroth habe angesichts des Großaufgebots an Polizisten aus der Schillerstadt ein wenig ein schlechtes Gewissen. „Ich hoffe, wir gefährden heute nicht die Sicherheitslage in Marbach“, so der Vorsitzende Richter der Ersten Schwurgerichtskammer des Heilbronner Landgerichts schmunzelnd, als er am Mittwoch gleich vier Beamte des Marbacher Polizeireviers nacheinander in den Zeugenstand rief. Am fünften Tag des Prozesses wegen versuchten Mordes und Brandstiftung gegen einen 42-Jährigen standen die Geschehnisse rund um das Polizeirevier in der Nacht zum 3. Oktober vergangenen Jahres im Mittelpunkt.