Prozess um Doppelmord in Allmersbach Besondere Schwere der Schuld?

Anwalt sieht niedere Beweggründe und Heimtücke

Dass der 36-Jährige wegen Mordes in zwei Fällen lebenslang ins Gefängnis muss, daran zweifelte weder der Staatsanwalt noch der Verteidiger des Angeklagten. Es geht nun darum, ob eine besondere Schwere der Schuld vorliegt, also ob der mutmaßliche Täter auch nach der obligatorischen Freiheitsstrafe von 15 Jahren in Haft bleiben muss. Der Staatsanwalt hält diesen Fall für gegeben. Der Angeklagte habe heimtückisch und aus niederen Beweggründen gehandelt. Er habe die 41-Jährige für die „Nichtfortsetzung der Beziehung“ bestrafen wollen. Gegen ihren Wunsch habe er sie in der Tatnacht besucht, da er ihr Verhalten bei einem Treffen wenige Stunden zuvor als „Wink mit dem Zaunpfahl“ interpretiert hatte. Als er in ihrem Haus einen Bekannten antraf, habe ihn die Eifersucht gepackt. Die Argumentation des Angeklagten, er habe seiner Ex in jener Nacht nur sagen wollen, dass er für weitere freundschaftliche Treffen nicht zur Verfügung stehe, sah der Staatsanwalt durch Textnachrichten widerlegt, in denen sich der 36-Jährige bereit zeigte, sich ihr wieder sexuell zu nähern.