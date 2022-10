Prozess um Brandstiftung in Benningen Den Nachbarn das Leben gerettet

Nicht alle Rauchmelder schlugen an

„Ich hatte zwischen 17 und 20 Uhr verschiedene Geräusche aus seiner Wohnung gehört und mich noch gewundert, denn drei Tage zuvor hatte sich der Angeklagte von mir verabschiedet, er ziehe jetzt aus und gehe“, berichtete seine direkte Nachbarin. Kurz vor Mitternacht sei sie an diesem – ihrem Geburtstag – zu Bett gegangen. Erst als der 30-jährige Nachbar an die Tür klopfte und sie das Licht anmachte, sah sie über ihrer Küchenzeile und im Bad dunkle Rauchwolken. „Wenn der Junge nicht gekommen wäre, ich weiß nicht, was passiert wäre. Mein Rauchmelder ging ja nicht an . . .“ Ihren letzten Satz ließ die Frau unvollendet im Raum stehen. Der Prozess wird am 20. Oktober fortgesetzt.