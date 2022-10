Prozess Soldat wegen Vergewaltigung in Afghanistan angeklagt

Der Angeklagte sagte im Gegensatz dazu, dass die Frau ihn zuerst an jenem Abend geküsst habe und ihm Andeutungen gemacht habe, dass später noch mehr möglich sei. Der Vorsitzende Richter Christoph Schwiebacher wies den Mann aber darauf hin, dass er die Küsse früher bei den Ermittlungen nicht erwähnt habe. "Es wäre durchaus interessant gewesen, das frühzeitig vorzutragen", meinte der Richter. Auch die Verteidigerschreiben seien nicht so konkret gewesen. Der Angeklagte begründete dies damit, dass ihm geraten worden sei, zunächst einmal zu schweigen und einen Anwalt zu suchen.

In dem Verfahren sind noch mehrere Verhandlungstage geplant, ein Urteil könnte dann Mitte November verkündet werden. Die Justiz in Kempten ist für den Fall zuständig, weil sie seit dem Jahr 2013 generell Gerichtsstand bei Taten von Bundeswehrsoldaten "in besonderer Auslandsverwendung" ist. Nach Angaben eines Sprechers der Staatsanwaltschaft in Kempten handelt es sich bei der Vergewaltigungs-Anklage um den ersten größeren Fall, der im Zusammenhang mit dieser Sonderzuständigkeit untersucht wurde.