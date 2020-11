Prozess mit Erdmannhäuser Angeklagter in Psychiatrie gut bekannt

Erdmannhausen - Schon von Weitem ist das Schleifen von Ketten über die Gänge des Heilbronner Landgerichts zu hören. Auch am zweiten Tag des so genannten Nagelpistolen-Prozesses wird der Angeklagte von Justizbeamten in Hand- und Fußfesseln in den großen Schwurgerichtssaal geführt. In Jeans und grauem Pullover wirkt er harmlos, er spricht leise und unaufgeregt. Doch die Einblicke in sein Seelenleben, die er den Richtern an diesem zweiten Prozesstag gibt, offenbaren eine massive geistige Verwirrtheit.